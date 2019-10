आतंकी संगठन अलकायदा ने जिस टीवी एंकर को दी थी जान से मारने की धमकी, उसी के शो में दिखेंगे शाहरुख खान

बॅालीवुड के बादशाह शाहरुख खान ( shahrukh khan ) जल्द ही नेटफ्लिक्स ( netflix ) के पॉपुलर अमेरिकन होस्ट डेविड लैटरमैन ( David Letterman ) के शो में नजर आएंगे। इस एपिसोड का नाम है 'माई नेक्ट गेस्ट विद डेविड लेटर्समैन एंड शाहरुख खान' ( My Next Guest with David Letterman and Shah Rukh Khan ) । यह स्पेशल शो 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर टेलिकास्ट होने वाला है।

इस एपिसोड में शाहरुख खान अपने दिल्ली से अब तक के सफर में बारे में बताते नजर आएंगे। शाहरुख खान का यह एपिसोड 190 देशों में नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होगा। हाल में शूट के दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान एक्टर डेविड के साथ घर पर खाना खाते, बाते करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें इस एपिसोड को जून में शूट किया गया था। अब एपिसोड का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।

Our three favourite letters are now on Letterman!

(Hint: It's SRK)

(It's definitely @iamsrk)https://t.co/pqEG9aI0rO — Netflix India (@NetflixIndia) October 9, 2019

शो के बारे में शाहरुख खान ने बात करते हुए कहा था, 'मैंने डेविड लेटरमैन के लेट नाइट टॉक शो को कई सालों तक देखे हैं और मैं उनकी साक्षात्कार की शैली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं रोमांचित हूं, और उनके साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए सम्मानित हूं। नेटफ्लिक्स पर यह और भी खास है। मैं विभिन्न परियोजनाओं पर टीम के साथ काम कर रहा हूं और यह हमेशा उनके साथ रोमांचक रहा है।'

गौरतलब है कि साल 2011 में पाकिस्तान में आलकायदा के एक आतंकवादी के ड्रोन हमले में मौत की खबर सामने आई थी। इसी के बाद डेविड ने इस आतंकवादी की मौत का मजाक बनाया जिसे सुन अलकायदा के आतंकियों में डेविड को लेकर गुस्सा भर गया जिसके कारण डेविड को जान से मारने के लिए आतंकियों ने अमरीकन मुसलमानों को उकसाया।