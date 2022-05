फिल्मों में आने से पहले पॉर्न स्टार बनना चाहते थे शाहरुख, खुद कबूली थी ये बात

वैसे तो बड़े पर्दे पर बॉलीवुड स्टार्स अपने अभिनय से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन कलाकारों का निजी जीवन फिल्मों से ज्यादा सुर्खियों में रहता है। कई बार ये बॉलीवुड सेलेब्स अपने जीवन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करते नजर आते हैं ऐसा ही खुलासा एक बार बॉलीवुड के किंग खान ने किया था, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए थे।

ये बात है 2013 में उस समय कि जब शाहरुख खान अरिंदम चौधरी की किताब ‘डिस्कवर द डायमंड इन यू’ के लॉन्च पर पहुंचे थे। इसके लिए ये दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया था, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इस दौरान पूरा कार्यक्रम स्थल दर्शकों से भरा था।

shahrukh khan said he always wanted be a porn star