Irrfan Khan के निधन पर शाहरुख खान ने पंक्तियां लिखकर दी श्रद्धांजलि, तो सलमान-आमिर ने लिखा इमोशनल ट्वीट

नई दिल्ली | बॉलीवुड के उम्दा कलाकार इरफान खान (Irrfan Khan) का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आज निधन हो गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स से लेकर फैंस का गम का सैलाब उमड़ पड़ा। बॉलीवुड किंग खान शाहरुख (Shah Rukh Khan) से लेकर सलमान (Salman Khan) ने इरफान खान को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया और दुख जताया। शाहरुख ने कुछ खास पंक्तियां लिखी- ‘पैमाना कहे कोई, मैखाना कहे है...दुनिया तेरी आंखों को भी, क्या क्या ना कहे है’। इसके साथ ही उन्होंने लिखा- मेरे दोस्त, इंस्पिरेशन और हमारे समय के कमाल के एक्टर। अल्लाह आपकी आत्मा को शांति दे इरफान भाई। आपको उतना ही मिस करेंगे जितना इस बात की तसल्ली भी रहेगी कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। लव यू।





My friend...inspiration & the greatest actor of our times. Allah bless your soul Irrfan bhai...will miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives.

“पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आँखों को भी, क्या क्या ना कहे है” Love u pic.twitter.com/yOVoCete4A — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 29, 2020

वहीं सलमान खान (Salman Khan) ने इरफान खान के निधन पर ट्वीट करते हुए दुख जताया। उन्होंने लिखा- फिल्म इंडस्ट्री, फैंस, परिवार और दोस्तों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे भाई।





Big loss to the film industry, his fans, all of us n specially his family. My heart goes out to his family. May God give them strength.

Rest in peace brother u shall always be missed n be in all our hearts.. pic.twitter.com/KFQ1RoC1H8 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 29, 2020

आमिर खान ने भी इरफान खान को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट कर लिखा- हमारे साथी इरफान खान के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई। ये कितना दुखद है। वो एक शानदार टैलेंट थे। मेरी उनके परिवार और दोस्तों के साथ सांत्वना है। थैंक यू इरफान उन तमाम खुशियों के लिए जो आपने अपने काम के जरिए दी। आप हमेशा याद रहोगे।

बता दें कि इरफान के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से वर्सोवा के कब्रिस्तान में ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया।