शाहरुख से फैन ने पूछा आप 'धूम-4' कर रहे हैं, तो जवाब दिया 'धूम-4 नहीं 5'

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की भले ही फिलहाल कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। लेकिन ट्विटर पर शाहरुख और फैंस के बीच खूब सवाल-जवाब हो रहे हैं। शाहरुख खान अक्सर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 'आस्क एसआरके' सेशन के दौरान अपने फैंस के सवालों का जवाब देते हैं। 9 अक्टूबर यानी मंगलवार को 'आस्क एसआरके' के तहत शाहरुख ने ट्विटर पर अपने फैंस के सवालों के खूब जवाब दिए। इस दौरान किंग खान से उनके फैन ने सवाल किया है, 'सर सुना है तुम 'धूम 4' कर रहे हो। क्या यह सच है?' शाहरुख ने अपने फैन के सवाल का रिप्लाई देते हुए लिखा, 'मैंने भी सुना है तुम्हे कुछ और खबर मिले तो देना।'

मुझे डॉक-5 फिल्म बनानी चाहिए

वहीं 'आस्क एसआरके' के तहत शाहरुख के एक फैन ने उनसे पूछा, 'सर हम डॉन-3 का इंतजार कर रहे हैं। आपको डॉक्टरेट कई उपाधियां मिली हैं आप प्रेरणास्त्रोत हो।' इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, धन्यवाद मुझे लगता है कि मुझे डॉक-5 फिल्म बनानी चाहिए।

Thank you. Maybe I should do a movie called Doc 5 ! https://t.co/91jpnxE1fw