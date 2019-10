शाहरुख ने नहीं दिया रिप्लाई तो फैन बोला- सर गाली ही दे दो, एक्टर ने कहा- बहुत लुभावाना आॅफर है, लेकिन...

मुंबई। 'बॉलीवुड किंग' शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) अपनी हाजिर-जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। उनका ये टैलेंट अक्सर लाइव शोज और कॉमेडी शोज में तो देखने को मिलता ही है। उनके फैंस से Twitter और Instagram पर इंटरएक्शन सेशन '#AskSRK' में भी लाजवाब रिप्लाई होते हैं। शाहरुख ने इस बार ट्विटर पर #AskSRK सेशन रखा।

#AskSRK सेशन के दौरान किंग खान से फैंस ने तरह-तरह के प्रश्न किए। इनमें से बहुत सारे तारीफों से भरे थे तो कुछ उनके आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल थे। किसी ने उनकी फ्लाप मूवीज पर चिढ़ाया तो किसी ने अबराम ( Abram ) को लेकर प्रश्न पूछे। लेकिन इस आनलाइन भीड़ में एक यूजर ऐसा थी जिसे किसी भी हालत में शाहरुख का रिप्लाई चाहिए था।

विराज सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने शाहरुख को टैग करते हुए अपनी बात कहने का अजीब ही तरीका निकाला। उन्होंने लिखा,'सर गाली ही दे दो पर रिप्लाई तो दे दो!!!' शाहरुख ने इस यूजर को भी जवाब दिया। उन्होंने उसे रिप्लाई में लिखा,'बहुत ही लुभावना आॅफर है... हा हा हा। लेकिन हम एक-दूसरे को बुरी बातें क्यों बोलें... जब अच्छेपन का पैसे नहीं लगते हैं।'

Very enticing offer...ha ha. But why do we have to say bad things to each other....when niceness also costs nothing! https://t.co/MrcKhPdHDs