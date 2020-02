गौरी खान का हाथ थाम कर शाहरुख ने कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे, कहा- 36 साल.. अब तो वैलेंटाइन भी..

नई दिल्ली | शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने वैलेंटाइंस डे पर फैंस को एक सरप्राइज दे दिया है। उन्होंने पत्नी गौरी के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने एक मैसेज भी लिखा है। शाहरुख की ये तस्वीर आते ही सोशल मीडिया पर छा गई है। उनकी ये फोटो फैंस को काफी पसंद आ रही है। तस्वीर में शाहरुख पत्नी गौरी का हाथ पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने साथ में कैप्शन में लिखा है- 36 साल...अब तो वैलेंटाइंस भी हमसे पूछकर आता है। आप सभी को बंदिशों से परे ढेर सारा प्यार।

36 years...ab toh Valentine’s bhi humse pooch kar aata hai. Wishing you all, love beyond restrictions.... pic.twitter.com/CkP9VFieGI