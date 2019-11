शाहरुख ने कहा- मूवी स्टार्स की गंभीर स्पीच को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, फिर सुनाया ये डायलॉग

मुंबई। बॉलीवुड 'किंग खान' के नाम से पॉपुलर एक्टर शाहरुख खान का मानना है कि मूवी स्टार्स की गंभीर स्पीच को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता है। शाहरुख 25वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल(केआईएफएफ) के उद्घाटन भाषण में बोल रहे थे।

एक्टर ने कहा,' 25वां साल एक महत्वपूर्ण लैंडमॉर्क है। यह साल बंगाली ही नहीं बल्कि पूरे देश के सिनेमा के लिए खास है क्योंकि देश की महानतम मूवीज बंगाल और कोलकाता से आती हैं।' उन्होंने कहा कि हमें सिनेमा के जरिए उसी तरह की कहानियों को पेश करना चाहिए जो विविधता को लेकर एक-दूसरे पर सवाल नहीं खड़े करे बल्कि हमें एक सूत्र में बांधे। उन्होंने कहा कि वह बंगाल के ब्रांड एंबेस्डर के रूप में अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं।

शाहरुख ने कहा इस दौरान मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीसीसीआई चीफ पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली से अपने रिश्तों को शानदार बताया। एक्टर ने कहा कि अगर मैंने यहां कोई डायलॉग नहीं बोला तो मेरी उपस्थिति बेकार हो जाएगी। ये कहते हुए शाहरुख ने 'रईस' मूवी का डायलॉग भी बोला।

