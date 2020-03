कोरोना के बुरे साए में आया शाहरुख खान का बड़ा बयान, कहा-सावधान रहें, अगले 10-15 दिन कठिनाई से भरे हैं

मुंबई। देश में बढ़ते कोरोना वायरस ( Corona virus ) के खतरे को देखते हुए अब शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) ने भी देश की जनता से अगले 10—15 दिन एतिहात बरतने और घरों में रहने की अपील की है। पहले अंग्रेजी और फिर हिन्दी में एक्टर ने वीडियो संदेश दिया है।

शाहरुख खान ने वीडियो में कहा,'दुनियाभर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है। इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को जाना होगा, पलट कर जाना होगा, हारना होगा। केईएम और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए डॉक्टर्स की पूरी टीम हर एक आने-जाने वाले की जांच में जुटी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें बस इनका साथ देना है।...'

We must all do our bit and support the officials doing so much for us. #WarAgainstVirus @mybmc pic.twitter.com/TDLpVhtr1F