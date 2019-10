शाहरुख खान के इस हॉलीवुड शो का ट्रेलर हुआ रिलीज़, बने दुनिया के सबसे पॉपुलर मूवी स्टार

नई दिल्ली। शाहरुख सबके चहेते हैं ये बात किसी के छिपी नहीं है। हर रोज़ शाहरुख के घर के बाहर फैंस उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहते हैं। लेकिन अब किंग खान के घर मन्नत के दर्शन फैंस को वो खुद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स पर जल्द आने वाले शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन विद डेविड लैटरमैन (My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman) में शाहरुख खान नज़र आएंगे। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया है जिसमें हो रहे हैं बादशाह खान के मन्नत के दर्शन।

डेविड के नए सीजन में सबसे पहले शाहरुख खान नज़र आने वाले हैं। ईद के मौके पर डेविड भारत आए थे और शाहरुख के घर मन्नत में रुके थे। जंहा उन्होंने शाहरुख के घर के कुछ शॉट्स शूट किए थे जिसमें गार्डन, किचन और ड्रॉइंग रुम शामिल है। फैंस के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है जब उन्हें बिना किसी मशक्कत के बादशाह खान के घर के दर्शन होंगे। वो किंग खान को और करीब से जान पाएंगे। ट्रेलर देखने के बाद फैंस बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख इस बार अपने जन्मदिन से पहले फैंस को ये खास तोहफा देने जा रहे हैं।

ट्रेलर में शाहरुख खान डेविड के लिए इटैलियन फूड बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं डेविड भी उसमें हाथ बंटा रहे हैं। शो में शाहरुख अपने घर के अलग-अलग जगहों पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई देंगे। डेविड शाहरुख का इंटरव्यू लेते हुए ट्रेलर में कह रहे हैं की एसआरके दुनिया के सबसे पॉपुलर मूवी स्टार हैं। यानी की डेविड पूरी तरह से शाहरुख के कायल हो चुके हैं। डेविड जब शाहरुख के घर पहुंचे थे तो उन्होंने किंग खान के लिए फैंस की क्रेजीनेस खुद अपनी आंखों से देखी थी। डेविड का ये शो 25 अक्टूबर को दर्शकों के सामने आ जाएगा।

ट्रेलर देखने के बाद शाहरुख के फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं। एक फैन ने कहा की दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान। तो एक फैन ने लिखा की ये ट्रेलर प्राइड ऑफ इंडिया महसूस कराता है। फैंस का मानना है की शाहरुख हर साल अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई गिफ्ट जरुर लेकर आते हैं। इस साल भी शाहरुख का ये शो उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। बल्कि सबसे बेहतरीन तोहफा है। बता दें की डेविड लेटरमैन के इस शो में शाहरुख खान से पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा, नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई और हॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटी शामिल हो चुके हैं।