शाहरुख के बेटे अबराम की बर्थडे पार्टी पर आर्यन और सुहाना ने किया ऐसा धमाका, तस्वीरें हुई वायरल

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने हाल ही में अपने बेटे अबराम का छठा जन्मदिन मनाया है। अपने बेटे के बर्थडे पर किंग खान ने एक शानदार पार्टी भी दी है। शाहरुख ने पार्टी की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में उनके तीनों बच्चे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तीनों आर्यन खान, सुहाना और अबराम खान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीरें को उनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं।



शाहरुख की शेयर की गई तस्वीर में आर्यन खान अबराम खान को गोदी में लिए हुए हैं वहीं सुहाना उनके साथ खड़ी हुई हैं। शाहरुख खान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- अबराम के बर्थ डे की एक और प्यारी फोटो। इसके बाद शाहरुख ने एक और फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा- चीनी, मसाले और सब कुछ अच्छा मेरा तीनों का ट्रायो। ओ या गौरी का भी।

My Trio of Sugar & Spice & everything Nice....and oh yeah! Gauri’s too. pic.twitter.com/KwtWYZa51m