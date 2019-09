शकुंतला देवी के रोल में सामने आया विद्या बालन का फर्स्ट लुक, पहचानना मुश्किल

नई दिल्ली। गणित की जादूगर शकुंतला देवी पर बन रही फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। यह फिल्म ह्यूमन कंप्यूटर नाम से मशहूर रहीं शकुंतला देवी की बायोपिक है, जिसका टाइटल 'शकुंतला देवी : ह्युमन कंप्यूटर' तय किया गया है। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि, इसे बनाने से लेकर लिखने और मेन लीड तक की कमान महिलाओं के हाथों में हैं। इस फिल्म को अनु मेनन निर्देशित कर रहीं हैं। वहीं फिल्म की डायलॉग इशिता मोइत्रा ने लिखा है।

She was extraordinary, in every sense of the word! Know the story of the child prodigy & the human computer, #ShakuntalaDevi @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @anumenon1805 @vikramix @SnehaRajani pic.twitter.com/P2PAqPp5Tt