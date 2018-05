बॅालीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस रबाड़ी का निधन हो गया है। 'शम्मी आंटी' के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। पहले श्रीदेवी और अब नरगिस के निधन के बाद मानों पूरी बॅालीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

शम्मी आंटी लंबे समय से बीमार चल रहीं थीं और सोमवार की रात 1 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके देहांत की खबर सुनकर अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिग बी ने लिखा 'बेहतरीन अदाकारा और परफॉर्मर अब हमारे बीच नहीं हैं। लंबे समय से उनकी तबियत खराब चल रही थी। धीरे-धीरे सभी जा रहे हैं।'

T 2735 - Shammi Aunty .. prolific actress, years of contribution to the Industry, dear family friend .. passes away ..!! A long suffered illness, age .. Sad .. slowly slowly they all go away .. pic.twitter.com/WYvdhZqo8X

कैसे मिला 'शम्मी आंटी' नाम?

एक इंटरव्यू में शम्मी ने बताया था कि कैसे उनका नाम 'शम्मी आंटी' पड़ा। उन्होंने कहा, 'नरगिस जी उस जमाने की एक बहुत बड़ी स्टार थीं और मेरा नाम भी नरगिस ही था इसलिए फिल्म डायरेक्टर तारा हरीश ने मुझे नया नाम 'शम्मी आंटी' दे दिया। दरअसल, यह फिल्म 'मल्हार' में मेरे चरित्र का नाम था।' शम्मी आंटी ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। सन 1952 में उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ फिल्म 'संगदिल' में सहनायिका की भूमिका निभाई थी।

T 2735 - Prayers and fond remembrances for Shammi Aunty .. so dear to us as family .. lost to us today ..🙏

some early pictures as a young entrant to films .. and one with Nargis ji at an event ; Shammi Aunty's real name was also Nargis ! pic.twitter.com/pfgzd1Tff3