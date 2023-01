अब सिंगल नहीं शनाया कपूर, इस मिस्ट्री मैन को कर रही हैं डेट

Submitted by:

शनाया कपूर ने भले ही अभी फिल्मी डेब्यू नहीं किया हो, लेकिन एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब वह अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। खबर है कि शनाया सिंगल नहीं हैं बल्कि वह रिलेशनशिप में हैं। बताया जा रहा है कि वो अपने कॉलेज फ्रेंड को डेट कर रही हैं।

Shanaya Kapoor is no longer single, dating batchmate from college