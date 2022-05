बॉलीवुड की हसीनाओ को मात देती है एक्टर शरमन जोशी की पत्नी, खतरनाक विलन की है बेटी

एक्टर शरमन जोशी की पत्नी के बारें मे बेहद कम ही लोग जानते हैं। बता दे कि मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा की बेटी की प्रेरणा चोपड़ा जो कि अपनी खूबसूरती में बाॅलीवुड की बड़ी बड़ी हसीनाओ को मात दे देती हैं। बॉलीवुड फिल्मी दुनिया के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा जो अपने खूबसूरती से बाॅलीवुड एक्ट्रेस को देती हैं टक्कर। क्या आपने देखा हैं शरमन जोशी की पत्नी की कुछ दिलचस्प तस्वीरें।

Updated: May 17, 2022 01:10:30 pm

शरमन जोशी की पत्नी किसी बाॅलीवुड की मशहूर अभिनेत्री से कम नहीं हैं। बता दे कि प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा अपनी खूबसूरती से बाॅलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रीयों को टक्कर देती हैं। वही उनके पति शर्मन जोशी की बात करें तो वह किसी पहचान के मौहताज नहीं हैं। बता दे कि एक समय बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे फेमस एक्टर में से एक रह चुके हैं। यह सुपरस्टार प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं।

sharman joshi wife is more beautifull then bollywood actress