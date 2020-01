शाहरुख से फैन से पूछा- मैं आपकी बेटी सुहाना की उम्र की हूं, आपसे सलाह चाहती हूं, एक्टर ने दिया ये जवाब

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बुधवार को सोशल मीडिया साइट ट्विअर पर फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक्टर ने कई प्रश्नों के जवाब दिए। इनमें जीवन की सीख से जुड़े सवालों से लेकर उनकी फ्लाप और नई मूवी के सवाल भी शामिल थे।

सवाल: सभी फिल्में फ्लाप हो रही हैं, कैसा लग रहा है आपको?

जवाब: बस आप दुआ में याद रखना

सवाल: मन्नत (मुंबई में शाहरुख के आलीशान घर का नाम) में रूम रेंट पर चाहिए। कितने का पड़ेगा?

जवाब: 30 साल की मेहनत में पड़ेगा।

Don’t let any negativity uninspire you in your journey. U r beautiful because of who u are... https://t.co/w6R16tlkFm

सवाल: सही काम करने के बाद मिली घृणा से कैसे निपटें?

जवाब: सही चीज व्यक्तिगत होती है। किसी दूसरे की उम्मीद या डिमांड पर आधारित नहीं होती है। ये खुद के लिए होती है। घृणा या प्यार इसे परिभाषित नहीं करता है। सही चीज स्वीकार्यता नहीं ढूंढती हैै।

सवाल : अबराम से आपने जीवन का क्या पाठ सीखा हैै

जवाब: जब कभी आप दुखी, भूखे या गुस्से में हों... अपना वीडियो गेम खेलते हुए थोड़ा रो लें।

The ‘right thing’ is a personal feeling. Not based on anybody else’s expectations or demand. Its for your own self. Hatred and love for it should not define it...the right thing doesn’t look for gratification or acceptance...it just is. https://t.co/SI21rkyZq0