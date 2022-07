Shashi Kapoor को कोख में मारने के लिए उनकी मां ने अपनाए कई हथकंडे, कभी गिरीं साइकिल से कभी खाई कुनैन की गोली

एक्टर शशि कपूर (Shashi Kapoor) हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। आज भी उन्हें उनकी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्टर की मां उन्हें इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, जिसका खुसाला खुद एक्टर ने किया था।

एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने अपनी मां के बारे में लोगों को कुछ ऐसा बताया था जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। एक्टर ने बताया था कि उनकी मां रामसरनी कपूर उन्हें 'फ्लूकी' यानी संयोगी कहती थीं और उन्होंने अबॉर्शन की भी कोशिश की थी। उनकी मां मानती थीं कि वह 'संयोगवश' इस दुनिया में आ गए हैं इसलिए वह इस प्रेग्नेंसी से छुटकारा पाना चाहती थीं।

