राम मंदिर निर्माण को लेकर Shatrughan Sinha ने जाहिर की खुशी, कहा- जब कमल का राज आएगा...

नई दिल्ली: अयोध्या (Ayodhya) में राम मंदिर निर्माण (Ram Mandir) को लेकर भूमि पूजन सम्पन्न हो गया। यह भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के हाथों हुआ। इस दौरान राम मंदिर के लिए नौ आधारशिला रखी गईं। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी में पूजा और दर्शन किए। जिसके बाद वह श्रीराम जन्मभूमि पहुंचे और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड सितारों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। अब एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश था कि जब कमल का राज आएगा, अयोध्या में तभी दीपोत्सव मनाया जाएगा एवं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा।

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha Tweet) ने दो ट्वीट कर अपनी बात कही। अपने पहले ट्वीट में एक्टर ने लिखा, 'बधाई। जय श्री राम। मुंबई में हमारा निवास स्थान रामायण के रूप में जाना जाता है। इसलिए सच्चे अर्थों में हमारा परिवार रामायण वासी है। एक बहुत ही सुंदर और काफी जानकारीपूर्ण चीज प्राप्त हुई। इस भव्य और उपयुक्त दिन पर इस चीज को यहां साझा कर रहा हूं। आशा है कि काश यह सच हो। सही मायने में।'

BADHAI! JAI SHRI RAM! Our abode in Mumbai is known as 'Ramayana', so our family is 'Ramayana Vasi' in the true sense. Just received a beautiful & quite informative forward. Sharing it here on this grand & appropriate day. Hope, wish & pray it's true! Truly