भारत-चीन विवाद पर Shatrughan Sinha ने PM Modi से पूछा सवाल, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स.. किया Troll

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने रिसेन्टली भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को घेरने की कोशिश है। उन्होंने ट्वीट कर पीएम से सवाल करना चाहा लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें बुरी तरह ट्रोल (Shatrughan Sinha trolled) कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ यूजर्स ने उन्ही के अंदाज में चुप करा दिया। अभिनेता ने कमल हासन के ट्वीट (Kamal Haasan Tweet) को लेकर ये भी लिखा कि उन्होंने सही कहा। यूजर्स का गुस्सा ये देख और भी ज्यादा भड़क गया। ट्रोलर्स ने कमल हासन को भी इस मामले में लपेट लिया।

Hon'ble PM @narendramodi Sir, why are there so many contradictions among our people on the situation on #IndoChina. It seems that the nation is confused & doesn't know what to believe. The renowned, actor, par excellence, political activist #MNM leader @ikamalhaasan has rightly — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 23, 2020

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर पीएम मोदी (Shatrughan Sinha asked PM Modi) से सवाल पूछ डाला- माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) सर, भारत-चीन की स्थिति देखते हुए हमारे लोगों में इतना विरोधाभास क्यों है? ऐसा लगता है कि देश कन्फ्यूज है और उसे नहीं पता कि किस बात पर भरोसा करें।

शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा कि एक जाने माने एक्टर और राजनीतिज्ञ कमल हासन (Shatrughan Sinha on Kamal Haasan tweet) ने सही कहा है कि हम आपसे एक क्रूर हमले और हमारे 20 बहादुर जवानों (20 Soldiers martyred) की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर जवाब चाहते हैं। उन्होंने तमिलनाडु में आपकी चीन के साथ कूट-नीतिक मिटिंग्स (India China meeting) को भी याद दिलाया है जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसलिए अब एकजुट होना और लड़ना हमारे बहादुर जवानों और देश के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है, आशा है और प्रार्थना है कि आप इस मामले को निपटाएंगे वो भी बिना किसी देरी के। पूरा राष्ट्र आपके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। जय हिंद!

said we seek answers from you on the brutal attack & the unfortunate death of 20 of our bravehearts. He even reminded you of your dilpomatic meetings with China in Tamil Nadu in October last year which seems to have borne no results. So it's imperative now to unite & fight for — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 23, 2020

हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम से सवाल करना और इस तरह कमेंट करना ट्विटर यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्हें बुरी तरह फटकार लगा दी। एक यूजर ने लिखा- पहले आप तो इस दुविधा से बाहर आ जाएं कि भाजपा छोड़ने के बाद जाना कहां है। कांग्रेस में या समाजवादी में। अब कमल हासन और आप जैसों के कान में पीएम जानकारी दें इतने बुरे दिन नहीं आये हैं।

पहले आप तो इस confusion से बाहर आ जाएं कि भाजपा छोड़ने के बाद जाना कहाँ है।कांग्रेस में या समाजवादी में।अब कमल हासन और आप जैसों के कान में पीएम जानकारी दें इतने बुरे दिन नहीं आये हैं — Neeraj Joshi (@neerajkumar14) June 23, 2020

तो एक ने शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म को लेकर कहा- शत्रु जी, आप छेनू और कालीचरण वाले रोल करिए क्योंकि आप केवल उसी के योग्य हैं। रही बात देश में भ्रम की तो वो कांग्रेस द्वारा रची गई छुद्र राजनीति का हिस्सा है। देश को पीएम मोदी जी अथाह विश्वास है अतः चिंता ना करें और पैग लगाकर सो जाएं जो की आपकी नित्य रात्रिचर्या है।

शत्रु जी,

आप छेनू और कालीचरण वाले रोल करिये क्योंकि आप केवल उसी के योग्य हैं।



रही बात देश में भ्रम की तो वह कांग्रेस द्वारा रची गई छुद्र राजनीति का हिस्सा है।



देश को @narendramodi जी पर अथाह विश्वास है अतः चिंता ना करें और पैग लगाकर सो जाएं जो की आपकी नित्य रात्रिचर्या है। — मोदीभक्त पं० अखिलेश मिश्र आज़ाद (@akhilmishra913) June 23, 2020

एक यूजर ने तो शत्रुघ्न सिन्हा का फेमस डायलॉग ही कहकर उन्हें ट्रोल कर दिया और लिखा- खामोश, बाकी खुद समझ जाओ। और हां, मोदीजी को परामर्श देने की जरूरत नहीं। हालांकि कुछ लोग शत्रुघ्न सिन्हा का सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। उन्होंने एक्टर की बात पर सहमति जताई।