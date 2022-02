Shatrughan Sinha नाराज़ हो गए थे Asha Parekh की बातों से, जानें पूरा विवाद

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिंह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने ग़ुस्से के लिए भी मजबूर हुआ करते थे। अपने दौर में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तना तनी ख़ूब सुर्ख़ीयों में रहा करती थी।

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुध्न सिन्हा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज भी उनके लाखों लोग दीवाने हैं। 70 से 80 के दशक में वह अपनी शानदार अदाकारी और शानदार डायलॉग डिलिवरी के लिए जाने जाते थे। एक्टिंग के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा अपने ग़ुस्सा वाले मिज़ाज़ के लिए भी जाने जाते थे। अपने दौर में उनकी अमिताभ बच्चन के साथ बिलकुल भी नहीं बनती थी। ऐसे में उनके ग़ुस्से का शिकार एक बार अपने ज़माने में मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख भी हो गई थी।

Shatrughan Sinha was angry with Asha Parekh know the whole controversy