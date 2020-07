रिलीज हुआ Shehnaaz Gill और Tony Kakkar का गाना Kurta Pajama, सना को देख फैंस हुए दीवाने

नई दिल्ली | बिग बॉस फेम पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) का नया गाना कुर्ता पजामा काला-काला (Kurta Pajama Kala Kala release) रिलीज हो गया है। इस गाने को सिंगर टोनी कक्कड़ ने गाया है, साथ ही अपने हर सॉन्ग की तरह वो इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं। रिलीज होते ही ये गाना यू ट्यूब पर ट्रेन्डिंग में नंबर 3 (Kurta Pajama trending on no.3) पर चल रहा है। फैंस शहनाज के इस गाने का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। शहनाज गिल गाने में बेहद ही खूबसूरत (Shehnaaz Gill look) नजर आ रही हैं। उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस को अपनाया है। वहीं टोनी हमेशा की तरह जबरदस्त लग रहे हैं। हालांकि टोनी के सभी गाने लगभग एक ही धुन में सुनाई देते हैं। वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है।

टोनी कक्कड़ के गाने के बोल पर नजर डालें तो वो कुर्ता पाजामा काला-काला गा रहे हैं लेकिन इसका गाने के सीन्स से (Song lyrics and songs) बहुत कुछ लेना-देना नहीं है। गाने में ना तो शहनाज ना वो पाजामें (Shehnaaz Gill song Pajama) में दिखाई देते हैं। गाना देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि लिरिक्स को कही से भी जोड़कर बना दिया गया है। गाने के बोल सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि ये एक पंजाबी (Kurta Pajama Punjabi song) सॉन्ग है। शहनाज ने अपनी अदाओं से जरूर सभी का दिल जीत लिया है। वो पहले से भी ज्यादा फिट नजर आ रही हैं। फैंस को उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

शहनाज ने गाने का एक छोटा वीडियो अपने इंस्टाग्राम (Shehnaaz Gill shared Kurta Pajama video) पर शेयर किया है। जिसमें फैंस के तारीफों की छड़ी लगी हुई है। हालांकि टोनी और शहनाज की फैन फॉलोइंग (Shehnaaz Gill fan following) काफी बढ़िया है जो गाने के लिए अच्छी साबित हो सकती है। वहीं इस सॉन्ग को देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने रिलीज किया है।

Can't get over how gorgeous she looks. What a brilliant transformation. Sheer hard work & dedication. Stay blessed @ishehnaaz_gill ❤ #KurtaPajama pic.twitter.com/OSyMT8K70Z

This looks are just awsm ❤️🥺 @ishehnaaz_gill y so beautigful ? i cant take my eyes off from her #KurtaPajama pic.twitter.com/Uu7LiaAIql