एक्टर बनने के लिए घर से भाग गई थीं शहनाज गिल, घरवालों के नंबर कर दिए थे ब्लॉक

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ से सुर्खियों में आई एक्ट्रेस शहनाज गिल आज बड़ा नाम हैं। लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। ये अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लेती हैं। पंजाब की कैटरीना कैफ यानी शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं, लेकिन शहनाज को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा।

एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल ही में खुलासा किया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बचपने में घर से भाग गईं थी। एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में शहनाज ने बताया कि "मेरे सपने मेरे अपने हैं, और मैं उन्हें साकार करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करूंगी।'



यह पूछे जाने पर कि उन्हें किस हद तक जाना है। उन्होंने कहा, 'मैं घर से भाग गई। वे मेरा पता नहीं लगा सके। मैं तभी लौटी जब मैं मशहूर हो गई।' शहनाज़ ने कहा कि यह तब हुआ जब वह 22 या 23 साल की थी।

