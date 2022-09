बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही खराब हुआ शहनाज गिल का दिमाग, पैपराजी ने पूछा 'कैसे हो' एक्ट्रेस बोलीं-'दवाई देने आओगे क्या?'

रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ से सुर्खियों में आई एक्ट्रेस शहनाज गिल आज बड़ा नाम हैं। लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। ये अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लेती हैं। पंजाब की कैटरीना कैफ यानी शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली हैं, लेकिन इनके नखरे अभी से सिर चढ़कर बोलने लगे हैं। ऐा हम नहीं इनके फैंस कह रहे हैं।

एक्ट्रेस शहनाज गिल का कोई भी वीडियो या फोटो मिनटों में वायरल हो जाता है इनकी फैंन फॉलोइंग कमाल की है। वैसे तो सभी इन्हें खूब पसंद करते हैं, लेकिन इन दिनों अदाकारा के मिजाज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर शहनाज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनके नखरे साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर लोग उन्हें घमंडी बता रहे हैं।

