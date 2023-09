बोल्ड टॉपिक पर बनी है ये हिंदी फिल्म, रिलीज से पहले ही बिखेरा जलवा, बना दिया रिकॉर्ड

मुंबई Sep 13, 2023

Shehnaaz Gill: शहनाज गिल और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म 'थैंक्यू फॉर कमिंग 'इस साल रिलीज होगी। इस फिल्म में महिलाओं की समस्याओं को दिखाया गया है।

शहनाज गिल और भूमि पेडकर की नई फिल्म थैंक्यू फॉर कमिंग आ रही है

Thank You For Coming: 'थैंक्यू फॉर कमिंग' एक मल्टीस्टारर फिल्म है। इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही यह चर्चा में बनी हुई है। बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी यह फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होग। बता दें, फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। करण बूलानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टॉपिक को काफी अटेंशन मिल रहा है। फिल्म की रिलीज में अभी काफी समय है और इसी बीच इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है।