दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के निधन से सदमें में बॉलीवुड, अक्षय ने कहा- उन्होंने दिल्ली का चेहरा बदला था

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ( Sheila Dixit ) की निधन के बाद पूरा देश सदमें में हैं। वह लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Extremely sad to know about the passing away of #SheilaDixit ji...she effectively changed the face of Delhi during her tenure. Heartfelt condolences to her family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2019

अक्षय कुमार ने ट्टीट करते हुए लिखा, 'शील दीक्षित की निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। अपने समय में शीला दीक्षित ने प्रभावी तरीके से दिल्ली का चेहरा बदल दिया। दिल से दुखी हूं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं।'

Deeply pained to hear the sad and sudden demise of Sheila Dixit Ji Ex CM Delhi.. May God bless her soul and give her eternal peace..

Delhi will miss you Ma’am, u were a mother figure in my life...#RIPSheilaDixit — Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) July 20, 2019

वहीं गायक, एक्टर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन उन्होंने एक बार भी उनके बारे में गलत बयान नहीं दिया। गौरतलब है कि इलेक्शन जीतने के बाद मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित से मुलाकात भी की थी।

The Lion King ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, Spider Man को छोड़ा कोसों पीछे