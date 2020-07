Kangana Ranaut की तारीफ में बोले Shekhar Kapur, क्वीन और फैशन में अभिनय की सराहना की

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्म इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर लगातार बोल (Nepotism and groupism in bollywood) रही हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग (Justice for Sushant Singh Rajput) भी कर रही हैं। हाल ही में कंगना के एक फैन ने उनके करियर और लाइफ की पूरी जर्नी को वीडियो के जरिए शेयर किया है। जिसके बाद शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने भी उनके काम की तारीफ की है। शेखर कपूर ने कंगना के शानदार अभिनय कौशल की सराहना (Shekhar Kapur praised Kangana Ranaut worked) की है।

Here’s a glimpse of transformative moment of movie Fashion in a lovely fan edit, many thanks for all the love and encouragement 🙏🙏🥰 https://t.co/C5AnXZhOiK — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 26, 2020

फिल्ममेकर शेखर कपूर ने अपने ट्विटर (Shekhar Kapur tweet) पर ट्वीट करते हुए लिखा- फिल्म फैशन। एक घबराई हुई यंग गर्ल, भावनात्मक रूप से टूटी हुई नशे में धुत। मंच पर उसके नाम की घोषणा हुई। आखिरकार वो टॉप मॉडल थी। एक शॉट में कर दिया था। कंगना ने रैंप पर चलते हुए अपने आपको बर्बादी से दीवा (From wrecked to Diva) की ओर मोड़ लिया। वो बहुत बढ़िया एक्टिंग थी। कंगना ने शेखर कपूर के इस ट्वीट (Kangana Ranaut thanked to Shekhar Kapur) का जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा- थैंक यू सर।

Fashion, the film. A Young girl nervous, emotionally wrecked Drugged. Her name being announced on stage. She was after all, a top model. It was one shot. Kangana transformed herself from a wreck to a Diva as she walked on the ramp. It was genius acting. Unforgettable @KanganaTeam — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 26, 2020

शेखर कपूर ने इसके जवाब में लिखा- सब कुछ चल रहा है के दिल में, एक अभिनेता के रूप में अपनी निर्विवाद शक्ति है। मैं फिल्म क्वीन का वो सीन नहीं भूल सकता जहां तुम कैब ड्राइवर के साथ डांस करने की कोशिश करती हो।

गौरतलब हो कि कंगना को मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन (Film Fashion) के लिए बहुत सराहना मिली थी। उन्हें सपोर्टिंग रोल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।