Sushant की मौत का Shekhar Kapur ने खोला बड़ा राज, जानते हैं उन लोगों को जिनसे परेशान थे एक्टर.. घंटों रोया करते थे

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) से हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर सुशांत की आत्महत्या और मेंटल हेल्थ (Mental Health) को लेकर पोस्ट छाए हुए हैं। सेलेब्स और फैंस सुंशात द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे की असल वजह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुशांत पिछले 6 महीने डिप्रेशन (Sushant Singh Rajput Depression) का इलाज करा रहे थे। हालांकि सुशांत के परिवार का कहना है कि अब वो डिप्रेशन की दवाई नहीं ले रहे थे। परिवार ने पुलिस जांच की मांग की, उनका कहना है कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता था। इसी बीच डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुशांत की मौत पर एक बड़ा खुलासा (Shekhar Kapur revealed Sushant story) किया है। उन्होंने बताया कि वो सुशांत की हालत के बारे में जानते थे, वो घंटो रोया करते थे।

शेखर कपूर ने ट्वीट (Shekhar Kapur tweet on Sushant pain) कर सुशांत के दर्द का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा- मैं जानता था जिस दर्द से तुम गुजर रहे थे। मैं उन लोगों की कहानी जानता था जिन्होंने तुम्हे इतने बुरी तरह से निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आस-पास रहा होता। काश तुमने मुझसे संपर्क किया होता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो उनके कर्मों का फल है तुम्हारा नहीं। #SushantSinghRajput

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput — Shekhar Kapur (@shekharkapur) June 15, 2020

शेखर कपूर के इस ट्वीट (Shekhar Kapur tweet on Sushant suicide) से इतना तो साफ है कि सुशांत ने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया इस बारे में वो जानते थे। सुशांत जिस बात को लेकर परेशान थे उसका जिक्र उन्होंने शेखर कपूर से किया था। वो उनके पास जाकर रोया भी करते थे। जाहिर है कि सुशांत को जिन लोगों ने गहरी तकलीफ पहुंचाई थी उनके बारे में शेखर कपूर जानते हैं। वहीं शेखर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन लोगों का नाम पूछ रहे हैं जिनकी उन्होंने अपने ट्वीट में बात की है।

@shekharkapur if you really feel doing justice to #SushantSinghRajput let his pain and story of those who caused that pain be out..... Then truly his soul will rest in Peace 🙏 ॐ — Rakesh Indian 🇮🇳 (@romy1965) June 15, 2020

फैंस का कहना है कि सुशांत के निधन के बाद उन्हें पूरी तरह इस बात का खुलासा (Fans asked justice for Sushant) करना चाहिए और अब कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वहीं कुछ यूजर्स ने सुशांत की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को भी बताया है। जिसमें करण जौहर से लेकर सलमान खान तक का नाम शामिल है। सके बाद अभी तक शेखर कपूर का कोई नया ट्वीट नहीं आया है। गौरतलब हो कि सुशांत किसी कारण वश लंबे समय से डिप्रेशन से पीड़ित थे। उनके निधन से हर कोई सदमे में है, बॉलीवुड के लिए भी ये एक बड़ा नुकसान है। लॉकडाउन लगने के बाद से मनोरंजन जगत ने अब तक कई अनमोल सितारों को खो दिया है।