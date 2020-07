चीन के खिलाफ Mr.India बन लड़ना चाहती है बच्ची, Shekhar Kapur ने सीक्रेट फॉर्मूला देने का किया वादा!

नई दिल्ली | सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया (Mr. India film) दर्शकों के बीच कितनी लोकप्रिय फिल्म है इस बात से हर कोई वाकिफ है। अब ट्विटर पर एक बच्ची ने मिस्टर इंडिया बनने की इच्छा (Girl wants to become Mr. India fight against China) अपने पापा से जाहिर की है। ये बच्ची चीन के खिलाफ किसी स्पेशल पावर के जरिए लड़ना चाहती है। जिसको लेकर उसका कहना है कि मिस्टर इंडिया की पावर (Mr. India power to invisible) उससे क्यों नहीं मिल जाती। वो चीन के खिलाफ लड़ना चाहती है। जिसका फिल्म मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने भी बढ़िया जवाब दिया है। कुछ यूजर्स उनकी बात सुनकर हैरान भी हो रहे हैं।

my daughter love this movie and saying papa why i cant be Mr India to fight against China pic.twitter.com/yi2uusBiGM — Chaman Varshney (@ChamanVarshney1) July 15, 2020

ट्विटर पर एक छोटी बच्ची के पिता ने शेखर कपूर ने सवाल पूछा कि मेरी बेटी को मिस्टर इंडिया फिल्म बहुत पसंद है। वो कहती है कि पापा मैं चीन के खिलाफ लड़ने के लिए क्यों मिस्टर इंडिया (A Girl asked to father why she cant be Mr.India) नहीं बन सकती। यूजर्स को इस बच्ची की हिम्मत पर गर्व हो रहा है। कई लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं शेखर कपूर के जवाब ने भी सबका दिल (Shekhar Kapur tweet to a girl) जीत लिया है। उन्होंने लिखा- मैं आपकी बेटी को मिस्टर इंडिया का गायब होने का सीक्रेट फॉर्मूला (Shekhar Kapur to give Mr. India secret formula) भेज दूंगा जब वो बड़ी हो जाएगी। शेखर कपूर ये जवाब देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिप्लाई से छोटी बच्ची का हौसला बढ़ाया है।

I will send your daughter the secret of #mrindia ‘secret formula to invisibility a she grows up @ChamanVarshney1 https://t.co/S0fHTzrM4d — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 15, 2020

शेखर कपूर के रिप्लाई के बाद बच्ची के पिता ने उनको धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा- शुक्रिया सर, मैं आपके सीक्रेट का इंतजार करूंगा जिससे मेरी बेटी मिस्टर इंडिया बन सके। बता दें कि शेखर कपूर निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर , दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी, अमरीश पुरी, सतीष कौशिक और अन्नू कपूर जैसे सितारे नजर आए थे।