14 जलुाई को Sushant के निधन को एक महीना होगा पूरा, शेखर सुमन ने कहा- सब एक दीया उनकी याद में जलाएं

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बेहद ही उम्दा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को 14 जुलाई को एक महीना पूरा हो जाएगा। ने 14 जून को अपने मुंबई (Mumbai) स्थित किराए के घर में फांसी लगा कर जान दे दी थी। उनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस सुशांत के सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) करने के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। इस मामले में पुलिस अब तक करीब 34 से 35 लोगों से पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने भी सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाई थी।

अब जैसे कि सुशांत के निधन को कल एक महीना पूरा होने जा रहा है तो शेखर सुमन ने लोगों से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि 14 जुलाई को सब एक दीया या मोमबत्ती सुशांत की याद में जलाएं। शेखर सुमन ने ट्वीट (Shekhar Suman Tweet) करते हुए लिखा, '14 जुलाई की सुबह एक दिया एक मोमबत्ती जलाकर उस सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस दुनिया में सकारात्मकता की अलख जगाई है वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी इस पोस्ट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।'

On the morning of 14th july lets all light a diya,a candle and have a silent prayer on our lips for Sushant Singh Rajput who lit our lives with his presence n postivity in this world and shall remain in our hearts forever.❤❤#justiceforSushantforum