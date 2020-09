करण जौहर की ड्रग पार्टी वाले वीडियो को लेकर बोले Shekhar Suman, कहा- पिछले एक साल से इसपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ड्रग मामले में जेल में बंद हैं। ड्रग एंगल सामने आने के बाद कई बड़े सेलेब्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। खुद रिया चक्रवर्ती ने इसमें सारा अली खान (Sara Ali Khan), रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) समेत 25 लोगों के नाम लिए हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले करण जौहर (Karan Johar) की पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया था। जिसे लेकर दावा किया गया कि इस करण की इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया गया था। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) से लेकर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) तक नजर आ रहे हैं। वहीं अब शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने इस पर सवाल उठाया है कि अभी तक इस वीडियो पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

शेखर सुमन ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत में कहा कि ड्रग का इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए सीरियस प्रॉब्लम है और कानून के मुताबिक, इसमें लिप्त हर शख्स को सजा मिलनी चाहिए। करण जौहर के पार्टी वीडियो (Karan Johar party video) पर पॉलिटिशियन मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने इसकी शिकायत एनसीबी से भी की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। शेखर सुमन का इस पर कहना है कि वो सरप्राइज्ड हैं एक साल पुराने वीडियो के पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने आगे कहा कि क्या हम पहले ही एक साल लेट नहीं हो चुके हैं? मुझे लगता है कि अब हमें इस वीडियो की सच्चाई को पता लगाना होगा और सच क्या है उसकी तह तक जाना होगा।

शेखर सुमन ने आगे कहा कि रिसेंट खुलासों से ये सामने आया है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री और समाज ड्रग्स लेने में लगा था। इस ड्रग के खतरे को पहले ही सुलझाने की जरूरत थी। वहीं अगर उस वीडियो की बात करें तो जिन लोगों ने इसे अपलोड किया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ड्रग लेने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सिर्फ सजा नहीं दी जानी चाहिए बल्कि इनको शर्मिंदा भी होना चाहिए। इतना फेम और सक्सेस मिलने के बाद भी ड्रग कनेक्शन में शामिल सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा स्टार हो जो भी शामिल हैं उन सभी को गिरफ्त में लिया जाना चाहिए।

#UDTABollywood - Fiction Vs Reality



Watch how the high and mighty of Bollywood proudly flaunt their drugged state!!



I raise my voice against #DrugAbuse by these stars. RT if you too feel disgusted @shahidkapoor @deepikapadukone @arjunk26 @Varun_dvn @karanjohar @vickykaushal09 pic.twitter.com/aBiRxwgQx9