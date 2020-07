Sushant Singh की मौत के लिए CBI जांच पर बोलें Shekhar Suman, परिवार खुलकर सामने नहीं आ रहा है!

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) करना आज भी लोग की समझ से बाहर है। सुशांत की मौत ( Sushant Death ) को एक महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन आज भी उनके परिवार वाले और फैंस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी ओर सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई जांच ( People Want CBI Inquiry for sushant ) की मांग तेजी से उठने लगी है। मुंबई पुलिस ( Mumbai police investigate sushant case ) भी इस पूरे मामले में अब तक 40 से ज्यादा लोगों से ( More than 40 people statement ) पूछताछ कर चुकी है, ताकि यह साफ हो जाए कि यह मर्डर है फिर से सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और कई बॉलीवुड सितारे सीबीआई से जांच करवाने के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग कैंपेन (campaign for CBI inquiry ) भी चला रहे हैं। इस बीच अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar suman ) ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने परिवार को लेकर एक बात बोली है।

You can literally feel that the entire world is now joining hands with us in the movement #justiceforSushantforum we all started.The positive forces are coming together to create a tsunami which will engulf the entire nation in time to come.#CBIEnquiryForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 23, 2020

दरअसल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए उठ रही सीबीआई जांच से लोग चाहते हैं कि उनके परिवार के साथ इंसाफ हो। इस बीच शेखर सुमन ने अपने ट्विटर हैंडल ( Shekhar Suman Twitter Handel ) से दो ट्वीट किए हैं। जिसमें उन्होंने सुशांत के परिवार का सम्मान ( Respect Sushant's family ) करने की बात कही है। शेखर सुमन ट्विटर अकाउंट पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपने पहले ट्वीट में लिखा है, 'किस तरह लोग सुशांत के केस में हमारे साथ हैं। उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पॉजिटिव फोर्स एक साथ आ रहे हैं, जिससे इंसाफ की मांग जैसी सुनामी को बड़ा बनाया जा सके, #CBIEnquiryForSSR।'

We cannot grudge if Sushant's family is not coming forward.we should respect their personal space.we shld not even get into the reasons behind it.we should just follow our hearts.nothing else matters.except Sushant and only Sushant #CBIEnquiryForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 23, 2020

वहीं शेखर ने अपने दूसरे ट्वीट ( Shekhar Suman Second Tweet ) में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ( Shekhar wrote about sushant family ) के बारे में लिखते हुए कहा कि , 'हम इस बात का बुरा नहीं मान सकते अगर सुशांत का परिवार किसी वजह से सामने नहीं आ रहा है। इस मुश्किल समय में हम सभी को उनके पर्सनल स्पेस ( Respect Sushant's Family Personal Space ) का सम्मान करना चाहिए। हमें इसे बात में कोई रूचि नहीं होनी चाहिए कि क्या वजह है जिस वजह से सुशांत का परिवार न्याय के लिए आगे नहीं आ रहा है। हम सभी को अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। सुशांत और सिर्फ सुशांत मायने रखता है।' शेखर सुमन के यह ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया ( Shekhar Tweet Viral ) पर वायरल हो रहे हैं।

बता दें शेखर सुमन और एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) लगातार सोशल मीडिया ( Shekhar Kangana active on social media ) पर सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए कई पोस्ट लिख रहे हैं। वह लगातार ट्विटर के जरिए उनके परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। आपको बता दें ज यानी की शुक्रवार की शाम 7:30 बजे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Snigh Rajput ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara film will be released at 7:30 pm ) रिलीज़ होने जा रही है। सुशांत के फैंस इस फिल्म का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार डिज्नी प्लस ( Dil Bechara released on Hotstar disney plus ) पर रिलीज़ की जाएगी।