Sushant Singh सुसाइड केस में CBI जांच में हो रही देरी पर बोलें Shekhar Suman- 'मिटा दिए जाएंगे सारे सबूत'

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) के बाद से उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां ( Bollywood celebs also want CBI inquiry for sushant death ) भी सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। जिसमें से एक हैं अभिनेता शेखर सुमन ( Actor Shekhar Suman )। जब से सुशांत का निधन हुआ है तब से ही शेखर लगाातार कई ( Shekhar Suman Statements ) बयानों के साथ सबके सामने आ रहे हैं। ऐसे जब महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Maharastra Home Ministet Anil Deshmukh ) ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा ( Demand for CBI inquiry into Sushant's death has been turned down ) दिया है। ऐसे में अब शेखर ने एक ट्वीट ( Shekhar Suman Tweet ) किया है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर फिर हलचल शुरू हो गई है।

I think by the time they hand over the case to the CBI,if at all they do,like it happens in the movies or crime novels,all the evidences will be either tampered with,removed or cleaned up and CBI will have nothing to look into.Sad!#justiceforsushanthforum — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 19, 2020

शेखर सुमन ने एक बार फिर ट्वीट ( Shekhar Suman Tweet ) किया। जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की ( Shekhar tweet on sushant singh rajput cbi inquiry ) मांग करते हुए लिखा है-'कि उन्हें लगता है कि जिस वक्त वह ये केस सीबीआई को देंगे तब तक सबूतों के ( evidence must have been tampered with ) साथ छेड़छाड़ हो चुकी होगी। सभी सबूतों को हटा दिया ( Removed all evidence ) जाएगा या साफ कर दिया जाएगा। उन्हें पूरा यकीन है कि 'ये जरूर होगा, जैसा फिल्मों में होता है। जिसके बाद सीबीआई के पास जांच के लिए कुछ भी नहीं रहेगा।' शेखर सुमन ने इससे पहले ( Shekhar Suman Perivous message ) लिखा था-'रोज सवेरे इस उम्मीद से उठते हैं कि हमारी, अवाज उनके कानों तक पहुंच चुकी होगी, पर ऐसा होता नही है। हम भी जिद पर अड़े हैं, जब तक सांस है तब तक खड़े हैं।'

न्यूज़ चैनल Times Now Hindi संग एक खास बातचीत शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) ने कहा था कि 'बीते 15 दिनों से वह यह कह रहे हैं कि जो आंखों के सामने दिख रहा है वह शायद सच नहीं हैं। इसके पीछे एक सच्चाई ( The truth behind the incident is hidden) छुपी हुई है। जिसका पता लगाना बेदह जरूरी है। शेखर ने यह भी कहा कि 'फैंस के दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा है कि सीबीआई की ( fans want CBI Inquiry ) जांच हो। बाकी सेलेब्स भी चाहते हैं कि यह जांच जरूर हो। उनका मानना है कि सुशांत की मौत को आत्महत्या घोषित कर देना ( Suspecting Sushant's death is a suicide ) शक के जाहिर करता है। जब केस दोबारा से खुलता है तो उसका मामला कुछ और ही निकला है।'