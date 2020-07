महाराष्ट्र सीएम से जवाब ना मिलने से परेशान Shekhar Suman, Sushant के फैंस बोले- वो बिहारी विरोधी हैं केस को दबाने का काम करेंगे

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को लगभग एक महीना होने को है लेकिन उनके फैंस अभी भी गहरे सदमे में हैं। सुशांत के फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर (Sushant fans CBI Inquiry appeal) रहे हैं। साथ ही शेखर सुमन से लेकर रूपा गांगुली तक लगातार अपने ट्विटर के जरिए सीबीआई जांच के आवाज उठा रहे हैं। हालांकि सुशांत के सुसाइड केस पर मुंबई पुलिस भी गंभीरता से पूछताछ (Police investigation in Sushant suicide case) कर रही है लेकिन अभी तक कोई अहम सबूत सामने नहीं आया है। हाल ही में शेखर सुमन ने सुशांत को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) समय मांगा था। लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर पर दी है।

Ive requested for a meeting with the CM of Maharashtra.Waiting since two days.Haven't got any answer yet.#justiceforSuahantforum #CBIForSonOfBihar #pleaseshowcompassion — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 10, 2020

शेखर सुमन ने ट्विटर के जरिए बताया कि उन्हें उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी (Shekhar Suman request to meet Maharashtra CM) थी लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने ट्वीट कर (Shekhar Suman tweet) लिखा- मैंने महाराष्ट्र के सीएम से एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। पिछले दो दिनों से इंतजार कर रहा हूं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। शेखर के ये ट्वीट करते ही सुशांत के फैंस का गुस्सा देखने को (Sushant fans on Shekhar tweet) मिला। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर अपनी नाराजगी जताई।

Sir vo lenge b nae meeting 😂unse na ho paega pic.twitter.com/9byATZgAiB — 😘BEBO😘 (@AnglePurvi) July 10, 2020

3 days from now its going be a full one month since Sushant is https://t.co/J1ab5pPWFy MONTH.And we are still fighting an insurmountable battle to get him justice.Can anyone see justice coming?Everything around it seems like a travesty.Ev thing seems blurred. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 11, 2020

एक यूजर कुछ तस्वीरें साझा कर लिखा- सर वो लेंगे भी नहीं मीटिंग, उनसे ना हो पाएगा। जो तस्वीरें शेयर की गई हैं उसमें सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा दिखाई दे रहे हैं। पुराना एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है जिसपर लिखा है शिवसेना में शामिल हुए सलमान के बॉडीगार्ड (Salman bodyguard Shera in Shivsena)। इस पोस्ट में किसी यूजर ने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस कुछ करने (Uddhav Thackeray Mumbai police in Sushant case) नहीं वाली। जिसके यूजर ने दो कारण बताए हैं। सलमान का शिवसेना से कनेक्शन जोड़ा गया है और उद्धव ठाकरे की पार्टी को बिहारी विरोधी (Sushant fan says Shivsena anti-bihari) बताया गया है।

सुशांत के इस फैन के मुताबिक, उद्धव ठाकरे सरकार बिहार के विरोध में हैं तो इस केस को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की जाएगी। फैन ने सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे ही सुशांत के सभी फैंस कोई ना कोई नया एंगल लेकर सामने आ रहे हैं और अपने फेवरेट एक्टर के लिए न्याय की मांग (Fans asked justice for Sushant) कर रहे है।

वहीं शेखर सुमन ने इसके अलावा एक और ट्वीट कर ये भी बताया कि तीन दिन बाद सुशांत के गए हुए एक महीना हो जाएगा और अभी भी हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। क्या कोई न्याय होता हुआ देख सकता है। सबकुछ धुंधला दिख रहा है।