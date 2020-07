Sushant Singh सुसाइड केस में मुख्यमंत्री ने CBI जांच से किया इनकार, अभिनेता बोलें- 'एक बार फिर सोच लीजिए'

नई दिल्ली। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने मुंबई के बांद्रा में स्थित ( Mumbai Bandra House ) घर में फांसी लगा ली थी। पहले सुसाइड का कराण डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) बताया जा रहा था। लेकिन बॉलीवुड की कई हस्तियों ( Bollywood celebs reveled secrets ) के बड़े खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच ( People want CBI Inquiry ) की मांग उठने लगी है। सुशांत ना सिर्फ फैंस बल्कि कई दिग्गज हस्तियां भी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में कई मंत्रियों के दरवाज़े भी खटखटाए जा रहे हैं। जहां एक ओर गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) ने लोगों को विश्वास दिलाया की सीबीआई जांच होगी। वहीं आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री ( Maharashtra Home Minister Statement ) के बयान से पूरा देख मायूस हो गया है।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh ) का कहना है कि 'सुशांत की मौत के राज को सुलझाने में मुंबई पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। ऐसे में सीबीआई जांच की कोई जरूरत ( CBI investigation is not required ) नहीं है।' जिसके बाद अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar Suman React On Home Minister Statement ) ने गृहमंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। शेखर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख (Home Minister's statement was incorrect ) के इस फैसले को गलत ठहराते हुए इस पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है।

Home minister @AnilDeshmukhNCP feels there is no need for a CBI enquiry.With due respect,that is his point of view.Millions of ppl have a differing and a different point of view.We do not agree with his decision#callforCBIenquirywillconitueforsushant. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 17, 2020

अभिनेता शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर हैंडल से एक नहीं बल्कि दो ट्वीट किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि- महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Maharashtra CM Anil Deshmukh ) को लगता है कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत ( CBI Inquiry not required ) नहीं है। लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों का अलग नजरिया है। हम इस फैसले का समर्थन नहीं ( Reconsider your decision ) करते। #cbienquirywillcontinueforsushant शेखर सुमन ने आगे लिखा- जनता की आवाज हर किसी से ( Public voice ) ऊपर है। जनता कभी गलत नहीं होती। इतने लोगों के दिलों की आवाज गलत नहीं हो सकती। अनिल देशमुख जी प्लीज अपने फैसले पर एक बार दोबारा विचार कीजिए और लाखों करोड़ों दिलों ( Heard Sushant Singh Rajput Fans Voice ) की आवाज सुनिए #CBIEnquiryForSSR

The voice of people is above evone else.Junta kabhi galat nahin hoti.इतने लोगों के दिलों की आवाज़ ग़लत नही हो सकती@AnilDeshmukhNCP plz reconsider your decision.Listen to the heartbeats of million of ppl.#CBIEnquiryForSSR — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 17, 2020

आपको बता दें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Sushant's girlfriend Rhea Chakraborty ) ने भी एक महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुशांत के निधन पर बात की। रिया ने बीते ने अपने इंस्टाग्राम ( Rhea post sushant photo ) पर एक पोस्ट शेयर किया था। जिसमें उन्होंने सुशांत की तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही उन्होंने केंन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Rhea wrote post for Home Minister Amit Shah ) के लिए एक मैसेज लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सुशांत की गर्लफ्रेंड ( Rhea Also want CBI Inquiry ) है और वह सीबीआई जांच की मांग करती हैं।