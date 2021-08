शर्लिन चोपड़ा ने शेयर की राज कुंद्रा संग पहले शूट की तस्वीर, कहा- मेरे लिए नया अनुभव था, हुईं ट्रोल

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्रटी के पति राज कुंद्रा अश्लील वीडियोज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने हाल ही एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से पूछताछ की है। इससे पहले शर्लिन इस मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ बहुत कुछ खुलासे कर चुकी हैं। अब बुधवार को एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसे देख फैंस हैरानी में पड़ गए हैं। शर्लिन का दावा है कि ये फोटो 'द शर्लिन चोपड़ा ऐप' के पहले शूट की है। इस फोटो पर लोगों ने शर्लिन को ट्रोल कर दिया है।

ऐप शूट के पहले दिन की फोटो की शेयर

एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने अपने ट्वीटर अकाउंट से राज कुंद्रा के साथ एक खास फोटो शेयर किया है। इस फोटो में खुद शर्लिन, राज कुंद्रा और एक और व्यक्ति नजर आ रहा है। राज और शर्लिन हाथ से विक्ट्री साइन बनाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो के कैप्शन में शर्लिन ने लिखा,'29 मार्च, 2019 का दिन था। आर्म्सप्राइम द्वारा आयोजित ‘द शर्लिन चोपड़ा’ ऐप का पहला कॉन्टेंट शूट होने जा रहा था। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि पहले कभी किसी ऐप के साथ मैं जुड़ी नहीं थी। उम्मीद और जोश का माहौल था।’

यूजर्स ने शर्लिन को किया ट्रोल

शर्लिन चोपड़ा के ये फोटो शेयर करने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देकर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा,'क्या आपको 'न्यूड' वीडियोज शूट करने का अफसोस है?' एक अन्य ने लिखा,'आप और आपके कपड़ो से पता चल रहा है कि ऐप कैसा होगा।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'तुम हिन्दुस्तानी लड़की नहीं हो।' कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ये फोटो एडिट की हुई है। एक ने लिखा,' मैं कुंद्रा का पक्ष नही ले रहा, लेकिन गौर से देखो साफ पता चल रहा है कि ये फोटो एडिटिंग की हुई है। इसमें कुंद्रा के पीछे देखो और फिर नीचे देखो तीनो की चप्पल जूते की परछाई में फर्क है। फिर कुंद्रा की दोनों हाथ की कलाई देखो।'

Do you regret your decision to shoot nude videos?