जब शिल्पा शेट्टी के हाथों का मेकअप करना भूले मेकअप आर्टिस्ट, असलियत देख लोग रह गए दंग

शिल्पा शेट्टी अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। अपने लुक्स को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहती हैं। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बीच शिल्पा का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में वो अपनी ड्रेस के चलते परेशान होती नजर आ रही हैं।

वीडियो में जो गौर करने वाली बात थी वो थे उनके हाथ। दरअसल में वीडियो में वो अपने कपड़ों की वजह से कुछ परेशान दिख रही हैं और सबके बीच में ही अपना ब्लाउज ठीक करने लगती हैं। इस दौरान लोगों का ध्यान उनके हाथों पर गया, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उनपर निशाना साधना शुरू कर दिया।

shilpa shetty brutally trolled for her hands while adjusting dress