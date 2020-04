बेटे वियान ने नारद बन लगाई ऐसी आग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर छिड़ी महाभारत, वीडियो वायरल

View this post on Instagram

Daddyji aur Mummyji ke beech jung ched ke humaare Bete ji ne Sunday ka funda badal diya! Isiliye, our modern-day Mahabharat has modern-day problems and modern-day shastra 🧨⚔️😂😂😂 #SondaysBeLike Kaisa laga yeh yudh aapko? @rajkundra9 . . . . . #sundaysbelike #sonday #mahabharat #fun #gratitude #love #laughs