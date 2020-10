सुशांत सिंह राजपूत की एम्स रिपोर्ट पर बोलें संजय राउत, कहा-अब CBI जांच पर भी भरोसा नहीं तो क्या कहूं?

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस को तीन महीने से भी ऊपर का समय हो गया है। बावजूद इसके अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस बीच सुशांत की एम्स फरेंसिक मेडिकल बार्ड की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जिस पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में सुशांत की मौत को आत्महत्या कहने पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जहां एक ओर से रिपोर्ट की गलत होने की आवाज़ उठ रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत अलग ही सुर लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले संजय राउत ने सुशांत की रिपोर्ट पर बयान दिया है। जिसकी वजह से वह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं।

Since the very beginning, in this case, there has been a conspiracy to malign Maharashtra govt & Mumbai Police. If now CBI inquiry is also not being trusted, then we're speechless: Shiv Sena leader Sanjay Raut. #SushantSinghRajputDeathCase https://t.co/TC9AejF0h9