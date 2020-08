शिवसेना ने Sushant Singh Rajput case में CBI जांच की मांग को बताया मूर्खतापूर्ण, शरद पवार के पोते पर साधा निशाना

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में महाराष्ट्र सरकार शुरुआत से ही सीबीआई जांच के खिलाफ (Maharashtra Government opposes CBI inquiry for Sushant) रही है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने लोगों की भारी डिमांड के बाद भी CBI जांच से साफ इंकार कर दिया था। वहीं पिछले कुछ दिनों से शिवसेना नेता संजय राउत (Shivsena MP Sanjay raut) भी लगातार राजपूत परिवार को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं जिसको लेकर पहले ही उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। अब हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) के पोते पार्थ पवार (Parth Pawar) ने जब सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की तो शिवसेना द्वारा इसे मूर्खतापूर्ण बताया (Shivsena called CBI demand is foolishness in Sushant case) गया। याद हो कि शरद पवार ने शिवसेना के पक्ष में उतरते हुए कहा था कि सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। वहीं उनके पोते द्वारा CBI जांच की मांग की (Parth Pawar demanded CBI inquiry in Sushant case) गई है जिसके बाद शिवसेना भड़क गई।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि इस तरह से सीबीआई जांच की मांग करना बहुत ही बेवकूफी भरा काम है। यहां तक कि सामना में ये भी कहा गया कि संभावना हो सकती है कि पार्थ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो। पार्थ पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ फिल्ममेकर्स की भी तहकीकात होनी चाहिए। जिसके बाद शिवसेना की तरफ से मुखपत्र सामना में लिखा गया कि सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करना मुखर्तापूर्ण (Shivsena said it would a Foolishness to demand a CBI inquiry in Sushant case) होगा। कुछ अनुभवी लोग भी इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ये एक तरह का षड्यंत्र (Shivsena called CBI demand a conspiracy against maharahstra) है जिसे सीबीआई जांच की मांग रख के किया जा रहा है।

सामना में आगे लिखा गया कि मुंबई पुलिस अभी केस की जांच कर रही है। सुशांत केस में सीबीआई जांच ठीक भी है लेकिन मुझे बताइए कि मुंबई पुलिस कहां गलत है? पार्थ पवार अभी राजनीति में नए हैं और पिछले लोक सभा में जीतने में भी सफल नहीं हुए। उन्हें अभी मेहनत करनी होगी।