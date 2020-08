Sushant Singh Rajput मामले में Aaditya Thackeray के सपोर्ट में उतरे शिवसेना नेता, कहा- साजिश की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput) में आदित्य ठाकरे के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सुशांत केस में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता कमेंट करते और सीबीआई जांच की डिमांड करते नजर आ चुके हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) का नाम भी सुशांत केस में जुड़ता नजर आ रहा है। जिसके बाद मंगलवार को आदित्य ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। अब संजय राउत भी सामने आ गए हैं।



संजय राउत ने दावा किया कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत मामले में जोड़कर एक प्रकार की साजिश हो रही (Sanjay Thackeray claimed Aaditya Thackeray link is a conspiracy) है। हालांकि संजय राउत ने बिना किसी का नाम लिए ये आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि विपक्ष अभी तक ये पचा नहीं पाया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है।



संजय राउत ने मीडिया को आगे बताया कि भला आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत केस से क्या मिलेगा? ऐसा लगता है कि विपक्ष को शिवसेना के सत्ता होने की बात हजम नहीं हो पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को सुशांत के मामले से जोड़ने की साजिश रचने वालों को इसके लिए भारी कीमत चुकानी (Sanjay Raut says those plotting to link Aaditya have to pay for it) पड़ेगी।

गौरतलब हो कि आदित्य ठाकरे ने भी दावा किया था कि उनका सुशांत केस से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें और उनके परिवार को बिना किसी वजह के टारगेट किया जा रहा है। आदित्य ने ये भी कहा था कि उनके बॉलीवुड से कई स्टार्स से अच्छे रिश्ते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जिन्हें कानून पर भरोसा नहीं है वो ही इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूं और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे महाराष्ट्र, शिवसेना और ठाकरे परिवार की छवि खराब हो। जो घटिया आरोप लगा रहे हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए।