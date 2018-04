मुंबई। फिल्म 'शोले' फेम बॉलीवुड एक्टर राज किशोर का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया है। 85 वर्षीय राज किशोर ने अमिताभ बच्चन , धर्मेंद्र , हेमा मालिनी सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उन्होंने आखिरी सांस गुरुवार रात 1.30 बजे मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने घर में ली। उनके निधन पर बॉलीवुड के तमाम लोगों ने दुख जाहिर किया।

'शोले' में एक छोटे से रोल ने दिलाई पहचान:

राज किशोर ने ऐतिहासिक फिल्म 'शोले' में एक छोटा सा रोल निभाया था। फिल्म के एक सीन में वह जेलर बने असरानी की आंखों से आंखें मिलाते हुए दिखाई देते हैं। छोटा रोल होने के बावजूद उन्हें इस फिल्म में काफी पसंद किया गया था।

Good Small-time actors are like the musical instruments in big orchestra who help to create & set ambiance for a scene & still manage to get a glance.#RajKishore, 85 will remain a significant happy memory of Two great Ensembles of Hindi Cinema #Sholay & #Padosan



#RestinPeace pic.twitter.com/BwhWCaqI3T