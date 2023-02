श्रद्धा कपूर की फिल्म 'TJMM' के सॉन्ग पर शक्ति कपूर ने डांस कर कहा- 'शो मी द ठुमका'

Shraddha Kapoor father Shakti Kapoor dance: श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का एक और सॉन्ग शो मी द ठुमका सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इसी सॉन्ग पर अब श्रद्धा कपूर के पिता शक्ति कपूर ने अपने डांस मूव्स दिखाए हैं। जिसे देखकर लोग कह रहें हैं 'आऊ लोलिता'...

Song 'Show Me The Thumka': श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म का सॉन्ग शो मी योर ठुमका धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसकी वजह है फिल्म में श्रद्धा कपूर-रणबीर कपूर की लाजवाब केमेस्ट्री। बहरहाल, फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' का सॉन्ग 'शो मी दा ठुमका' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। श्रद्धा और रणबीर के फैंस इस सॉन्ग पर जमकर रील्स बना रहे हैं। तो वहीं भला श्रद्धा कपूर के पिता और बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर ने भी अपने बेटी श्रद्धा कपूर के लेटेस्ट सॉन्ग पर जमकर ठुमके लगाए है। दोनों बाप-बेटी का यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते है कि पीछे टीवी पर श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर की फिल्म 'Tu Jhoothi Main Makkaar' का 21 फरवरी को रिलीज हुआ सॉन्ग 'Show Me The Thumka' चल रहा है। टीवी के आगे श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर खड़े हैं। शक्ति कपूर को इस वीडियो में अपनी बेटी की फिल्म के सॉन्ग पर जमकर ठुमके लगाते देखा जा सकता है। श्रद्धा कपूर अपने पिता का वीडियो बना रही है और शक्ति जमकर डांस कर रहें हैं।