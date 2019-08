श्रद्धा कपूर ने कभी छुआ भी नहीं था बंदूक को, 'साहो' में चलानी पड़ी तो ऐसे ली ट्रेनिंग

मुंबई। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ( Shraddha Kapoor ) का कहना है कि 'साहो' ( Saaho Movie ) मूवी के डायलॉग्स तेलुगू में थे इसलिए कई बार रातों को जागकर अपनी लाइन्स याद करती थी। शॉट देने से पहले निर्देशक सुजीत के साथ बैठकर डायलॉग्स का अर्थ समझती थी। सेट पर एक लैंग्वेज कोच था जो उनके उच्चारण को लोकल टच देने में मदद करता था।

श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में बताया कि साहो की तरह कई भाषाओं में शूट होने वाली मूवीज का जमाना आ गया है। ऐसे मूवीज से आपको अलग-अलग विचारधाराओं को जानने, भिन्न-भिन्न इंडस्ट्री के लोगों से मिलने और विभिन्न भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है। एक्ट्रेस बताती हैं कि प्रभास को भी हिन्दी भाषा बोलना आता हैै। उन्होंने भी तेलुगू की लाइन्स समझने में मदद की।

Breathtaking action like you've never seen before! Witness India's biggest action thriller this August. #Saaho releasing worldwide on 30.08.2019 ❤️ #Prabhas #Sujeeth @NeilNMukesh @arunvijayno1 @UV_Creations @TSeries @itsBhushanKumar pic.twitter.com/z4KAXY5bFG