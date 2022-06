एक बार फिर डराएगी 'स्त्री', बनने जा रहा है फिल्म का प्रीक्वल, ये एक्ट्रेस बनेगी भूतनी, इस दिन आएगी फिल्म

2018 में रिलीज हुई श्रद्धा कपूर और एक्टर राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री' ने खूब सस्पेंस क्रिएट किया था। लोगों को ये फिल्म खूब पसंद आई थी। पहले पार्ट के बाद लोग फिल्म की दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब जल्द ही लोगों का इंतजर अब खत्म होने वाल है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। फिल्म 'स्त्री' की सफलता के बाद मेकर्स ने हॉरर कॉमेडी फिल्म को दोबारा लाने का फैसल किया है।

श्रद्धा कपूर स्टारर ‘स्त्री’ को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया था। अब स्त्री के प्रीक्वल की ख़बरें सामने आने लगी। पिछले साल बताया गया था कि श्रद्धा एक बार फिर स्त्री के किरदार में ऑडियंस को डराने वाली हैं। अब ये न्यूज़ लगभग कन्फर्म हो गई है। श्रद्धा अगस्त से स्त्री के प्रीक्वल की शूटिंग शुरू कर रही हैं। 'पीपिंगमून' की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा कपूर ने फिल्म में अपने रोल के लिए हां कहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म इस साल के अंत में फ्लोर पर आ जाएगी।

