टाइगर और श्रद्धा की 'बागी 3' के ट्रेलर ने 72 घंटे तोड़ा ये बड़ा रिकॉर्ड

अभिनेता टाइगर श्रॉफ Tiger Shroff और श्रद्धा कपूर shraddha kapoor स्टारर फिल्म 'बागी 3' का ट्रेलर 6 फरवरी को रिलीज हुआ था। अहमद खान निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला के प्रोक्डशन में बनी 'बागी 3' के ट्रेलर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

Smack. Whack. Attack.

That's how Ronnie breaks the record of fastest 100Mn views in 3 days!

Watch it if you haven't already. #Baaghi3Trailerhttps://t.co/zFk2VRCc2V pic.twitter.com/YTGM9d5LcY