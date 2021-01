श्वेता सिंह कीर्ति ने Sushant Singh Rajput के लिए लिखा- ये तो उसके कर्मो की बात है

नई दिल्ली: साल 2020 बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फैमिली के लिए कहर बनकर बरपा था। 14 जून को उनके घर का चिराग उनसे हमेशा के लिए दूर चला गया। उनके निधन से पूरा देश हिल गया था। सुशांत का परिवार उन्हें याद करता रहता है। एक्टर की बहन सोशल मीडिया पर आए दिन अपने भाई के लिए पोस्ट करती हैं। सुशांत के निधन के बाद से ही श्वेता सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट शेयर कर न्याय की मांग कर रही हैं।

अब श्वेता ने सुशांत को याद कर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में लिखा हुआ है- 'जीवन मिले या ना मिले ये तो भाग्य की बात है। कब कहा मृत्यु हो जाए ये समय की बात है, लेकिन जो मृत्यु के बाद भी रहे लोगों के दिलों में जिंदा...ये तो उसके कर्मो की बात है।' इस पोस्ट को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा, ''सुशांत हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'' उनके इस पोस्ट पर सुशांत के फैंस तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

Sushant will always live in our hearts. #ForeverSushant pic.twitter.com/jyLoksVUwr