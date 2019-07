सिद्धार्थ-परिणीति के फैंस को लगा झटका, तीसरी बार बदली 'जबरिया जोड़ी' की रिलीज डेट

बॉलीवुड अभिनेत्री Parineeti Chopra और अभिनेता Sidharth Malhotra इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'Jabariya Jodi' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से इस फिल्म की रिलीज पर संकट के बादल छाए हुए है। हाल ही में खबर आई है कि एक बार फिर जबरिया जोड़ी की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया गया है। यह तीसबी बार है जब इस फिल्म की रिलीज डेट को बदला गया है।

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने सोमवार को 'जबरिया जोड़ी' का नया पोस्टर शेयर करते हुए नई रिलीज डेट की जानकारी दी। अब यह फिल्म 9 अगस्त' 2019 को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के नए पोस्टर में सिद्धार्थ और परिणीति एक पीले रंग की जीप पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरा के सामने पोज दे रहे हैं। सिद्धार्थ के हाथ में बंदूक है।

And here comes the new poster of #JabariyaJodi with the new release date: 9 Aug 2019. pic.twitter.com/OwNoLFDFMX