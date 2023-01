पाकिस्तानी में जमकर ट्रोल हो रही सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'मिशन मजनू', बर्गर को टोपी पहनाकर कहा - 'आदाब'

सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी आने वाली फिल्म मिशन मजनू को लेकर खूब चर्चा में हैं। फिल्म को लेकर चर्चा भारत से ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है। ट्रेलर रिलीज़ के बाद पाकिस्तान में फिल्म को काफी ट्रोल किया गया था। एक बार फिर एक पिज्जा ब्रांड ने इस फिल्म को लेकर एक नया मीम शेयर किया है।

Sidharth Malhotra Mission Majnu being trolled fiercely in Pakistan, wearing a cap to the burger said - 'Aadab'