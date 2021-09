सिद्धार्थ शुक्ला ने 2017 में मौत को लेकर कही थी ये बात, सोशल मीडिया पर ट्वीट हो रहा वायरल

नई दिल्ली: बिग बॉस (Bigg Boss) विनर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर सुनकर पूरे बॉलीवुड में मातम पासरा हुआ है, लोग इस खबर को सुनकर विश्वास नही कर पारहे हैं। कि हर दम मुस्कुराते रहने वाला एक्टर अचानक इस तरह से दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा। उनके निधन के बाद एक्टर की मौत का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने 2017 में मौत को लेकर एक बात कही थी।

Death is not the greatest loss in life .The greatest loss is what dies inside of us while we live.....