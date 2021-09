सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से शोक में इंडस्ट्री, सितारों ने दी ऐसे दी श्रद्धाजंलि

नई दिल्ली। बिग बॉस 13 विनर व एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिद्धार्थ की उम्र 40 साल की थी। आज सुबह उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाई खाई थीं। उसके बाद वह उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने पुष्टि की है कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है।

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ उनके बीच नहीं रहे। इंडस्ट्री के तमाम सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के साथ सबसे ज्यादा लड़ने वाले कंटेस्टेंट आसिम रियाज ने बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा है। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ अपनी बिग बॉस वाली दो तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैं तुमसे स्वर्ग में मिलूंगा भाई। आपकी आत्मा को शांति मिले सिद्धार्थ शुक्ला।'

हिमांशी खुराना ने भी सिद्धार्थ की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि सब रो दिए तालिया बजाते हुए।'

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘तुम बहुत जल्दी चले गए। उनके परिवार और करीबियों को मेरी सांत्वना। उसे लाखों लोग प्यार करते थे। सिद्धार्थ शुक्ला तुम्हें बहुत याद किया जाएगा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले भाई। ओम शांति।’

Shocked beyond words!! Gone toooooo soon…. Condolences to his family, loved ones. - He was loved by millions. #SiddharthShukla you will be missed - rest in peace brother. Om Shanti 🙏🏽 https://t.co/gvttNVDHxh — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 2, 2021

बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा लिखती हैं, ‘स्तब्ध, सिद्धार्थ मेरा पड़ोसी और कभी-कभी साथ में वॉक करने वाला। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले सिद्धार्थ शुक्ला। उम्मीद करती हूं कि आंटी और दोस्तों को आपको खोने के इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिलेगी।’

Numb.. Siddharth, neighbour and occasional walking buddy .. #SiddharthShukla RIP .. hope aunty and friends have the strength to bear your immense loss 💔💔💔 https://t.co/FaBmJjU75e — Tisca Chopra (@tiscatime) September 2, 2021

सिंगर टोनी कक्कड़ ने ट्वीट कर लिखा, ‘स्तब्ध! कोई मुझसे कह दे कि ये झूठ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।’ कुछ वक्त पहले ही सिद्धार्थ ने टोनी कक्कड़ के साथ म्यूजिक वीडियो में काम किया था। इसमें उनके साथ शहनाज गिल भी थीं।

Pls someone tell me it’s not true.. Can not believe it #SiddharthShukla — Tony Kakkar (@TonyKakkar) September 2, 2021

तारक मेहता शो की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने ट्वीट कर लिखा, 'स्तब्ध हूं। मेरे पास शब्द ही नहीं हैं सिद्धार्थ शुक्ला।'

Shocked and numb. No Words 🙏🙏🙏 #SiddharthShukla — Munmun Dutta (@moonstar4u) September 2, 2021

अशोक पंडित लिखते हैं, ‘मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये दुखद खबर सुनकर मेरे शब्द खत्म हो गए हैं। एक बेहतरीन एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (40) का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ये परिवार और पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद है। उनके शोक में डूबे परिवार के साथ मेरी सांत्वना। ओम शांति।’

Can’t believe this .

I am speechless to hear about the sad demise of a well know actor #SiddharthShukla (40) due to heart attack .

It’s a huge tragedy for the family and the entire industry .

Heartfelt condolences to the bereaved family .

ॐ शान्ति !



🙏🙏🙏 pic.twitter.com/PeoPXnM3vP — Ashoke Pandit (@ashokepandit) September 2, 2021

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सिद्धार्थ की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आपकी आत्मा को शांति मिले।'

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी ट्वीट कर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी है।