SIIMA Awards: भीड़ में रणवीर सिंह को बॉडीगार्ड ने जड़ा थप्पड़, गाल पकड़े रह गए एक्टर

हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स फंक्शन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इस अवॉर्ड फंक्शन में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार्स के साथ बॉलीवुड एक्टर भी नजर आए। जिनमें अल्लू अर्जुन, यश, कमल हासन के अलावा रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर का नाम शामिल हैं। सभी ने जमकर पोज दिए और मस्ती की।

अवॉर्ड फंक्शन के दौरान कई अभिनेताओं को सम्मानित किया गया। इनमें रणवीर का नाम भी शामिल था। रणवीर को दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिंदी अभिनेता' के रूप में सम्मानित किया गया। अवॉर्ड लेते वक्त रणवीर ने कहा कि उन्हें भारत की विविधता पर गर्व है, जो हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री को प्रगतिशील बनाता है। इसके साथ उन्होंने समारोह में खूब मस्ती की। रणवीर स्टेज पर पुष्पा के गाने श्रीवल्ली पर डांस करते हुए नजर आए। डांस के दौरान रणवीर अल्लू अर्जुन का हुक स्टेप किया।

